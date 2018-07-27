32 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Mersin Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü’ne bağlı Tarsus KOM Grup Amirliği ekipleri, Yenice ilçesine bir tanker dorseli araç ile kaçak akaryakıt getirileceği bilgisini aldı.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, söz konusu tankeri bir iş yeri içerisinde yakaladı. Ekipler yaptıkları aramada 32 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerle ilgili işlemlerin devam ettiği bildirildi.