31.08.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN





اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَن۪ٓي اٰدَمَ اَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَۚ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُب۪ينٌۙ



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Ey Âdem oğulları! Size şeytana tapmayın, çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır» demedim mi?"

(Yasin Suresi - 60) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

Şeytana kulluktan maksat, onun kışkırtmalarına kapılmak ve telkinlerine uymak, Allah’a isyan teşkil eden buyruklarını yerine getirmektir (Taberî, XXIII, 23; İbn Atıyye, IV, 459).

Başta şirk ve inkârcılık olmak üzere günahları bağışlanmayanların işitecekleri azara değinilen bu âyetlerde, kendilerine verilen cezanın yadırganacak bir şey olmadığı, şeytana kulluk edilmeyip yalnız Allah’a kulluk edilmesi gerektiği konusunda vakti zamanında gerekli uyarıların yapılmış olduğu belirtilmektedir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 506

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Âdemoğluna şeytan da melek de yaklaşır. Şeytanın yaklaşması, kötülüğe yönlendirmek ve hakkı yalanlatmak şeklindedir.

Meleğin yaklaşması ise iyiliğe yönlendirmek ve hakkı doğrulatmak şeklindedir.

Kim böyle (meleğin telkinini) hissederse, bunun Allah'tan olduğunu bilsin ve Allah'a hamdetsin.

Kim de diğerini (şeytanın vesvesesini) hissederse, taşlanmış ve kovulmuş şeytandan Allah'a sığınsın.”

(Tirmizî, Tefsîru'l-Kur'ân, 2)