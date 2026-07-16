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Yerel 31 yıl hapis cezasıyla yakalandı, komşusuna böyle seslendi: "Ufak bir cezam var eve göz kulak ol!"
Yerel

31 yıl hapis cezasıyla yakalandı, komşusuna böyle seslendi: "Ufak bir cezam var eve göz kulak ol!"

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Antalya’da hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş toplam 31 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şahıs komşusuna, "İbrahim ağabey ufak bir cezam var da eve göz kulak ol, tamam mı" diye seslendi

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda, hakkında "yol kesmek suretiyle suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla silahla birden fazla kişi tarafından yağma" suçundan 10 yıl 10 ay, iki ayrı "suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçundan ayrı ayrı 9 yıl 2 ay ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2 yıl 1 ay olmak üzere toplam 31 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.A. (41) yakalandı. Yakalanan M.A., bu sırada komşusuna seslenerek, "İbrahim ağabey ufak bir cezam var da eve göz kulak ol, tamam mı?" diyerek seslendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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