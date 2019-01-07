31 milyar dolarlık ihracat 13. şampiyonluğu getirdi

Onur Yılmaz

İçeride daralma yaşayan otomotiv sektörü, ihracatta gaza basarak rekor üstüne rekor kırıyor. Türkiye otomotiv endüstrisi 2018 yılında ihracatta üst üste 13. şampiyonluğuna ulaştı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre 2017 senesine ait 28,5 milyar dolarlık ihracat rekorunu Ocak-Kasım 2018 itibariyle tazeleyen otomotiv sektörü, 2018 yılın tamamında da yüzde 11 artışla 31,6 milyar dolarlık ihracata imza attı. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, rekorlarla dolu bir yılı daha geride bıraktıklarına dikkat çekerek “2018 senesinde başarımızı taçlandırdık. Otomotiv sektörü olarak sadece 31 milyar dolarlık ihracat hedefimizi geçmekle kalmadık, yine Cumhuriyet tarihinin rekorunu da tazeledik” dedi.

AB ülkelerinin payı yüzde 78

Geçen yıl ağustos ve aralık ayları dışındaki tüm aylarda ihracat artışı kaydettiklerini belirten Baran Çelik “Geçen yıl aylık bazda 2,63 milyar dolarlık ihracat ortalaması yakaladık. Binek otomobiller dışındaki ana mal gruplarında çift haneli artış oldu. Almanya, 4,75 milyar dolar ile en fazla ihracat yapılan ülke konumunu, AB ülkeleri de 24,6 milyar dolar ihracat ve yüzde 78 pay ile en büyük pazarımız olma özelliğini sürdürdü” diye konuştu.

2019’da hedef 32 milyar dolar

Bu yıl temel hedeflerinin 2018 yılında ulaşılan ihracat rakamını geçmek olduğunu belirten Baran Çelik, şunları söyledi: “AB pazarındaki büyüme yavaşlıyor. Brexit süreci ve küresel ticaret savaşları önümüzde risk faktörü olarak duruyor. Özellikle bu yılın ilk yarısında parite kaynaklı ihracat kaybı yaşanması da muhtemel. Dolayısıyla 2019 yılı için önümüzde bazı zorluklar gözüküyor. Ancak otomotiv endüstrisi olarak tüm zorlukları aşarak bu yılı da ihracat artışı ile kapatmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda 2019 yılında ihracat hedefimizi 32 milyar dolar olarak belirledik. Riskleri azaltmak ve alternatif pazarlar geliştirmek üzere çalışmalarımız hız kesmeden sürüyor. Rusya’dan Brezilya’ya, Güney Afrika Cumhuriyeti’nden Fas’a, Çin’den Sırbistan’a kadar pek çok ülkeye yönelik milli katılım fuar organizasyonlarımız ve sektörel ticaret heyetlerimiz devam edecek.”