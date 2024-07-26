31 işçi hastanelik oldu

İzmir'in Torbalı ilçesinde faaliyet gösteren iki ayrı fabrikada çalışan 31 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Pancar ve Yazıbaşı mahallelerinde faaliyet gösteren fabrikalarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre özel bir yemek dağıtım firması tarafından hizmet alan iki fabrikada çalışan bazı işçiler, iddiaya göre mide bulantısı ve kusma şikayetleri gösterdi. Her iki fabrikada çalışan toplam 31 işçi, ambulanslar ve kendi imkanlarıyla Torbalı Devlet Hastanesine götürüldü.

Hastanede tedavi altına alınan işçilerden 22'si tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 9 işçinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.