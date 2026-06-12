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Gündem 31 il için kuvvetli yağış ve sel uyarısı!
Gündem

31 il için kuvvetli yağış ve sel uyarısı!

Yeniakit Publisher
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31 il için kuvvetli yağış ve sel uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz’in bazı kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı ise vatandaşları sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre 31 ilde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bugün Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’ın iç ve güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği, yarın Çanakkale ve Afyonkarahisar çevreleri ile Kütahya, Uşak, Denizli, Manisa’nın doğusu, İzmir’in iç kesimleri ve Aydın’ın doğusunda yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği belirtildi.

Ayrıca Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale, Sivas, Kırşehir, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Konya, Eskişehir’in doğusu, Karaman, Çorum’un güneyi ve Tokat’ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

BAKANLIKTAN DİKKATLİ OLUN ÇAĞRISI

Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre yarın Isparta, Burdur, Antalya’nın iç kesimleri ile öğle saatlerinden sonra Mersin’in kuzey kesimleri, Adana ve Osmaniye çevrelerinde de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

İçişleri Bakanlığı, vatandaşların sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

 

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