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Sağlık 31 Ekim korona tablosu | Bugün kaç korona vakası var?
Sağlık

31 Ekim korona tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

Bugün kaç kişi koronadan vefat etti? Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürüyor. Vatandaşlar 31 Ekim Pazar gününe ait verileri incelemeye başladı. Peki, bugün kaç korona vakası var? Koronavirüs güncel vaka sayısı | 31 Ekim kaç korona vakası var?

Yeniakit Publisher
2021-10-31 17:38:00 -
31 Ekim korona tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

Sağlık Bakanlığı salgınını ilk gününden itibaren her akşam güncel vaka sayısını paylaşıyor. Milyonlar 31 Ekim Pazar gününe ilişkin vaka sayısını araştırmaya başladı. Peki, bugün kaç korona vakası var?

 31 Ekim korona tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

31 Ekim Pazar gününe ait rakamlar henüz paylaşılmadı. Vaka tablosu açıklanır açıklanmaz haberlerimizde yer vereceğiz. 30 Ekim’de ise 344 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 96 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 632 oldu.

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