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İSLAM 31 Ekim 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

31 Ekim 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2023-10-31 06:35:00 -
31 Ekim 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (31 Ekim 2023) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN



وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنٖينَ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Gevşeklik göstermeyin, üzülmeyin; eğer inanmışsanız şüphesiz en üstün olan sizsiniz."

(Âl-i İmrân Suresi - 139)    (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 



TEFSİRİ:

Müslümanları teselli etme amacı taşıdığı anlaşılan âyet, yenmenin de yenilmenin de Allah’ın değişmez kanunu olduğunu, dolayısıyla Uhud Savaşı’nda uğradıkları yenilgiden dolayı ümitsizliğe kapılmamaları gerektiğini onlara hatırlatmakta; güçlü bir imana sahip olmanın verdiği azim ve kararlılık sayesinde nice zaferlere ulaşmanın mümkün olacağını müjdelemektedir.

Bu, yüce Allah’ın peygamberlerine ve samimiyetle onlara inanan müminlere bir vaadidir. Nitekim başka âyetlerde bunu açıkça bildirmiştir (bk. Sâffât 37/171-173; Mücâdele 58/21).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 1 Sayfa: 678



ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallahu Aleyhi ve Sellem)

“Zekâtını veren, misafire ikram eden ve bir felâket anında başkalarına yardımda bulunan cimrilikten kurtulur.”

Kaynak: Buharî, Mezalim 8
 
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GÜNÜN SÖZÜ:

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Yorumlar

sdk

... albert e. kim yaaa

Hüseyin

Ayeti kerimeden sonra hadisi şerif vermek varken neyi karıştırıp araya onun bunu sözünü sıkıştırıyorsunuz..
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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