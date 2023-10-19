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Yerel 31 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yerel

31 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2023-10-19 16:09:00 -
31 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kuşadası açıklarında geri itilen 31 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası ilçesi açıklarında can salı içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi gönderildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen 31 düzensiz göçmeni kurtardı.

Öte yandan ekipler, Didim ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 34 düzensiz göçmeni de yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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