31 canlı türünün nesli tükendi

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN), belirli aralıklarla yayınladığı Tehdit Altındaki Türlerin Kırmızı Listesi'ni güncelledi. Rapora göre 31 hayvan ve bitki türünün nesli tükendi.

Güney Çin Denizi'ne özgü bir köpek balığı, Orta Amerika'ya özgü üç kurbağa türü, Filipinler'e özgü 15 tatlı su balığı türü ve Lanao Gölü'nde yaşayan 17 tatlı su balık türünden 15'inin neslinin tükendiği; diğer ikisinin ise neslinin tehlike altında olduğu duyuruldu.

Köpekbalığı ve balık türlerinin aşırı avlanma, kurbağaların ise mantarlarda bulunan bulaşıcı bir hastalık ile neslinin tükendiği belirtildi. Orta ve Güney Amerika'daki 22 kurbağa türünün de tehlike altında olduğu aktarıldı.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) Küresel Direktörü Dr. Jane Smart, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, dünya çapında en az 35 bin 765 canlı türünün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Meşe ağaçları da risk altında

Ayrıca raporda başta Çin, Meksika, Vietnam, ABD ve Malezya olmak üzere dünyadaki farklı meşe ağaçlarının yüzde 30'undan fazlasının iklim değişikliği ve aşırı ağaç kesimi sebebiyle soylarının tükenme riski altında olduğu vurgulandı.