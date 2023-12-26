31 Aralık'a saatler kala Rusya'dan şaşırtan Türkiye duyurusu: 6.3 milyon insan gelecek
Rusya Tur Operatörleri Birliği ATOR, 2023 yılının bitmesine az bir süre kala Türkiye'yi ziyaret eden Rusyalı turist sayısının 6,3 milyona ulaşacağını tahmin etti.
Rusya Tur Operatörleri Birliği ATOR, yıl sonu rakamları netleştiğinde Türkiye'yi ziyaret eden Rusyalı turist sayısının 6,3 milyona ulaşmasını beklediklerini açıkladı.
Sektör temsilcileri rakamları genellikle pandemi öncesiyle kıyaslama eğiliminde. Buna göre 2023'te Türkiye'ye giden Rusyalı turist sayısı pandemi öncesine göre hala yüzde 10 daha düşük.
Ancak 2022'ye kıyasla yüzde 24'lük artış söz konusu. Rekor 7 milyonla 2019 yılında kırılmıştı.
2023'te Türkiye'ye gelen Rusyalı turistlerin 3,5 milyonunu Antalya ağırladı. İstanbul'a gelen turist sayısı ise 2 milyon. Bunu 450 binle Ege kıyıları takip ediyor.
Kaynak: Türkrus
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