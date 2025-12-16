2026 yılı öncesinde resmi tatil takvimi merak edilmeye başlandı. Özellikle 1 Ocak’ın resmi tatil olması nedeniyle, bir gün öncesi olan 31 Aralık için eğitim ve çalışma düzeninin nasıl olacağı araştırılıyor. Peki, 31 Aralık yarım gün müdür?

31 Aralık resmi tatil mi?

Resmi tatil takvimine göre 31 Aralık günü Türkiye’de resmi tatil olarak kabul edilmiyor. Bu nedenle kamu kurumları ve özel sektörde çalışma düzeni normal mesai saatleri doğrultusunda devam ediyor.

31 Aralık okullar yarım gün mü?

31 Aralık günü için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilmiş bir yarım gün tatil uygulaması bulunmuyor. Okullar, 31 Aralık tarihinde normal ders programına göre eğitim vermeye devam ediyor.

1 Ocak yılbaşı tatili kaç gün?

2026 yılında yılbaşı resmi tatili 1 Ocak Perşembe gününe denk geliyor. Bu tarih, her yıl olduğu gibi tam gün resmi tatil olarak uygulanacak. 2 Ocak Cuma günü için izin alanlar, hafta sonu ile birlikte toplam dört günlük bir tatil yapma imkanı elde edebilecek. Ancak 2 Ocak Cuma günü resmi tatil değildir.