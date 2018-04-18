301 canımızı yitirdiğimiz madende ruhsat devri olacak

OSMAN YİĞİT / ANKARA

Şeker fabrikalarının ardından, hukuku Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’nun (TKİ) uhdesinde bulunan kömür sahalarının özel sektöre satış süreci başladı. TKİ’nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, 15 Mayıs’ta ihalesi yapılacağı duyurulan Soma madeni için 15 milyon TL, 22 Mayıs’ta ihalesi yapılacağı duyurulan Tunçbilek’teki saha için ise 5 milyon TL geçici teminat bedeli ilan edildi. Milyarlarca dolar değerinde son derece yüksek rezerve sahip kömür sahaları için belirlenen geçici teminatlar uzmanlarca ‘çok düşük’ bulunurken, ihale için ilan edilen tarihlerin de, bu ölçekte bir iş için çok kısa olduğuna dikkat çekildi.