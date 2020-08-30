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İSLAM 30.08.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

30.08.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2020-08-30 06:38:00 -
30.08.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



اِنَّ هٰٓؤُ۬لَٓاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَٓاءَهُمْ يَوْماً ثَق۪يلاً

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla   

"Şu insanlar, ileride kendilerini bekleyen zor günü bir yana bırakarak geçici dünyayı seviyorlar."

 (İnsân Suresi - 27)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

"Dünya sevgisi bütün hataların başıdır." 

 (Beyhakî, Şuabu'l-İman 7/338, No: 10501)

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