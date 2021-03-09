300 tank katili alıyor

Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı, 300 adet güdümlü MILAN anti tank füzesinin alımı müzakere sürecinden geçerek, en avantajlı ihale kriteri ile temini için sözleşme imzalanması ve yürütülmesinde ihale açtı. Buna göre Yunanistan, 2021-2023 yılları için 9 milyon euro değerinde bir sözleşme ile üç yıl içinde 300 adet güdümlü MILAN tanksavar füzesi satın alacak.



75 ile 2000 metre tesirli menzile sahip füze, 1962’de başlayan “ikinci nesil anti-tank güdümlü füze projesi”nin ürünü. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin de envanterinde bulunuyor.



Türkiye karşıtı silahlanma programı



2020 Eylül’ünde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, 11,5 milyar euroluk savunma programıyla, önümüzdeki 5 yıllık dönemde Yunan ordusunun modernizasyonun hedeflendiğini açıklamıştı. Bu program kapsamında, 4 yeni fırkateyn alımı, 4 fırkateynin modernizasyonu, 4 donanma helikopteri, karadan havaya füzeler, İHA alımı, Fransa’dan 18 adet Rafale alımı ve F-16 savaş uçağı filosunun 2027’ye kadar modernizasyonu planlanıyor. Yunan hükümetinin F-35 alımı isteği de var. Atina, 24 adet F-35 savaş uçağı satın almak üzere Kasım ayında ABD’ye niyet mektubu göndererek resmi başvuru yapmıştı. Ayrıca tam zamanlı görev yapacak 15 bin profesyonel askerin beş yıl içinde orduya alınması öngörülüyor. Ayrıca ülkedeki askerlik süresi de 9 aydan 12 ay çıkarıldı.