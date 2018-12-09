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"300 milyon TL yatırım yaptık, artık yerli olacak!"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kaçakçılıkla mücadele kapsamında, son 5 yılda teknolojiye 300 milyon TL'li yatırım yapıldığını, X-ray tarama sistemlerini milli kaynaklarla yerli olarak üretmeye başlayacağımızı söyledi. Pekcan, "Bu kapsamda TÜBİTAK ve yerli girişimcilerle ortak çalışmalar yapıyoruz." dedi.

09 Aralık 2018 Pazar 12:05
"300 milyon TL yatırım yaptık, artık yerli olacak!"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kaçakçılıkla mücadele kapsamında, son 5 yılda teknolojiye 300 milyon liralık yatırım yaptıklarını belirterek, "X-ray tarama sistemlerini milli kaynaklarla yerli olarak üretmeye başlayacağız. Bu kapsamda TÜBİTAK ve yerli girişimcilerle ortak çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Pekcan, AA muhabirine, organize suç ve terör örgütlerine finansman sağlanması, kamu gelirinde kayba neden olması ve rekabetin olumsuz etkilenmesi nedeniyle yasa dışı ticaret ve kaçakçılıkla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

300 milyonluk yatırım

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında, son 5 yılda teknolojiye 300 milyon liralık yatırım yaptıklarını ifade eden Pekcan, söz konusu yatırımlar sayesinde gümrüklerin Avrupa'nın ileri teknolojiyi en yoğun kullanan gümrüklerin başında geldiğini bildirdi.

Pekcan, hayata geçirdikleri sistem ve programlar sayesinde, şüpheli hareketleri analiz ederek yalnızca potansiyel tehdit içeren işlemlere odaklandıklarını vurgulayarak, Bakanlıkta bulunan Komuta Kontrol Merkezi sayesinde kara, hava, deniz araçlarını kesintisiz takip edebildiklerini, yolcu risk analizleriyle şüpheli yolcuları izleyebildiklerini anlattı.

Kaçak sigara kullanımında düşüş

Türkiye'nin dış dünyaya açılan noktaları olan kara kapıları, havaalanları ve deniz limanlarını X-ray tarama sistemleri başta olmak üzere, yüz tanıma ve plaka tanıma sistemleriyle güçlendirdiklerine dikkati çeken Pekcan, bu sistemleri destekleyen "hava takip", "varış öncesi yolcu bildirimi", "gemi takip", "araç takip" programlarıyla da kara ve hava sahasını kullanan araçları kontrol ettiklerini dile getirdi.

Pekcan, insansız hava araçlarını da gümrük denetimlerinde kullanmaya başladıklarını belirterek, gümrüklerde ilk defa İstanbul Havalimanı'nda yolcu bagajlarının üç boyutlu görüntüsünü veren CT Bagaj Tarama Sistemi ve uyuşturucu kuryelerin tespitinde kullanılan Vücut Tarama Sistemi'ni etkin olarak kullandıklarını bildirdi.

Yerli üretim başlayacak

Dünyada yeni geliştirilen teknolojileri gümrüklere kazandırdıklarını ifade eden Pekcan, "X-ray tarama sistemlerini milli kaynaklarla yerli olarak üretmeye başlayacağız. Bu kapsamda TÜBİTAK ve yerli girişimcilerle ortak çalışmalar yapıyoruz. Konteyner ve kamyonlar bu cihazlardan geçecek." diye konuştu.

Pekcan, uyuşturucu madde yakalamalarında önemli artış kaydedildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu yıl kasım sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 artışla 45 ton uyuşturucu ele geçirildi. Sigara kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 14,5 milyon paket sigara yakalandı. Etkin ve yaygın denetimler sonucu kaçak sigara kullanımı tarihin en düşük seviyesi olan yüzde 6,7'ye düştü. Yılın 10 ayında yaklaşık 11 bin 500 ton kaçak akaryakıt tespit edildi."

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 12:05
  1. İstanbul
  2. X-ray tarama
  3. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

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