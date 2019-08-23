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300 bin TL ödülle aranan terörist öldürüldü

Mardin'de 22 Ağustos tarihinde etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, gri kategoride yer alan Hebat kod adlı Abdurrahman Siler olduğu belirlendi.

23 Ağustos 2019 Cuma 11:30
300 bin TL ödülle aranan terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığından, Mardin'de etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, 300 bin lira ödülle gri kategoride aranan "Hebat" kod adlı Abdurrahman Siler olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında dün Mardin'in Savur ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen ortak operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan "Hebat" kod adlı Abdurrahman Siler olduğu tespit edildi.

Etkisiz hale getirilen teröristin, sabotaj eğitimi aldığı ve bölgede saldırı hazırlığı içinde olduğu belirlendi.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 11:30
  1. Mardin
  2. mardin
  3. PKK
  4. gri kategori

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  • nene hatunnene hatun39 dk önce
    KILIÇTAROĞLU BAŞIN SAĞ OLSUN ÇOK ÜZGÜN OLDUĞUNU BİLİYORUZ DARISI SANA İNŞAALLAH...

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