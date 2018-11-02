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300 bin TL ödülle aranan terörist imha edildi!

Terörden arananlar listesinde 300 bin TL ödülle 'gri' kategoride yer alan 'Baran-Amed-Kino' kod adlı İlyas Karakoç'un 1 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonda öldürülen 4 teröristten biri olduğu belirlendi.

02 Kasım 2018 Cuma 00:22
300 bin TL ödülle aranan terörist imha edildi!

"Terörden Arananlar Listesi"nde 300 bin lira ödülle "gri" kategoride yer alan "Baran-Amed-Kino" kod adlı İlyas Karakoç etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi Türeli köyü kırsalında 1 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, "Baran-Amed-Kino" kod adlı İlyas Karakoç olduğu tespit edildi.

Açıklamada, Karakoç'un "Terörden Arananlar Listesi"nde 300 bin lira ödülle "gri" kategoride yer aldığı bildirildi.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 00:22
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