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300 bin doların adı yetti!

Yabancıya gayrimenkul satışında 8 milyar dolar hedefinin anahtarı olacak düzenlenme sektöre moral verdi.

17 Nisan 2018 Salı 13:24
300 bin doların adı yetti!

Türkiye’nin yabancılara gayrimenkul satışında büyük bir potansiyele sahip olmasına rağmen uygulanan prosedürlerin cezbedici olmaması, yatırımcıların farklı ülkelere yönelmesine neden oluyor. Kaybı asgari düzeye çekmek için yapılan yasal düzenlemeler ise yetersiz geliyor. Son olarak, geçtiğimiz yıllarda yabancılara 1 milyon dolarlık mülk edinmeleri karşılığında tanınan vatandaşlık hakkında yeni bir düzenlemeye gidilmesi ihtiyacı doğdu ve 1 milyon dolar olan asgari sınırın 300 bin dolara düşürülmesi gündeme geldi. Bu durum, daralan piyasaya can suyu olması açısından da büyük önem arzediyor. Süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunan inşaat şirketlerinin patronları ‘300 bin doların adı yetti, sıra uygulamaya geldiğinde, herşey daha iyi olacak’ mesajı veriyor.

İNŞALLAH OLUMLU OLACAK

Konuyla ilgili çalışmalar yapıp girişimlerde bulunduklarını dile getiren GYODER Yönetim Kurulu Başkanı ve  Halk GYO Genel Müdürü Dr. Feyzullah Yetgin, “Yabancı yatırımcılar satışla ilgili mütekabiliyet yasasının çıkmasından sonra, ikametgah müsaadesi alıyor hatta 1 milyon dolarlık gayrimenkul alan oturma, vatandaşlık hakkını alabiliyor. Fakat biz sektör olarak bu rakamın en azından kısa vadede yüksek olduğunu düşünüyoruz. O nedenle daha düşük, mesela 300 bin dolar mertebesinde olmasını talep ettik. Çalışmalar yapılıyor, ‘İnşallah olumlu bir dönüş, düzenleme olacak’ diye bekliyoruz” şeklinde konuştu.

ARTIŞ ONLARA YARIYOR

Yetgin, son 4-5 yıllık trende bakıldığında satış rakamlarındaki artışın, yabancı yatırımcının Türkiye’ye ilgisini teyit ettiği ancak gerçekleşen rakamların yeterli olmadığını ifade ederek, Türkiye’nin kısa vadede 15-20 milyar dolarları yakalaması gerektiğini söyledi.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 13:24
  1. İNŞALLAH OLUMLU OLACAK
  2. Feyzullah Yetkin

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