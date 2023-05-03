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Gündem 30 yıllık birikim küle döndü
Gündem

30 yıllık birikim küle döndü

Yeniakit Publisher
2023-05-03 10:34:00 -
30 yıllık birikim küle döndü

Yangında Akit TV’nin stüdyo ve yönetim merkezinin de bulunduğu 17 bin metrekarelik kapalı alan kül oldu. Milyonlarca liralık ekipman kullanılamaz hale geldi.

HABER MERKEZİ

Medya Grubumuzun Küçükçekmece’deki merkez binasının bodrum katında bulunan halı fabrikasında meydana gelen ve 17 bin metrekarelik kapalı alanı küle çeviren yangının üzerinden bir hafta geride kalırken, drone görüntüleri felaketin büyüklüğünü net bir şekilde ortaya koydu. Yangında maliyeti milyonlarca lirayı bulan Akit TV’nin iki stüdyosu ile rejisi, kameraları, videovolleri, ses ekipmanları, stüdyo dışı çekim araçları küle dönerken, gazetemizin yazı işleri, haber merkezi, 1993 yılından itibaren bütün ulusal gazete kayıtlarının bulunduğu arşivi, bilgi işlem departmanı ve kullanılamaz hale geldi. İnternet servisimize de telafisi imkânsız hasarlar veren ve yaklaşık 800 santigrat derece sıcaklığa ulaşan yangında merkez binamızın yapı statiği zarar görürken, 30 yıllık birikimlerimizin heba olduğu binanın son hali ise adeta korku filmlerini aratmıyor.

27 Nisan’da meydana gelen yangını önce seyreden, ardından bahçe sular gibi sulayan, yangının tüm binayı alev topuna çevirmesinin ardından ancak 60 saatte söndürebilen CHP’li İBB’ye bağlı itfaiye ekipleri ise bir yandan incelemelerini sürdürürken, diğer yandan söndürme sırasında binaya dolan tonlarca suyu tahliye etmeye çalışıyor.

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