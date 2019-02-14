30 Yıldır yürüme güçlüğü çekiyordu

Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Erdem Değirmenci ve ekibi, 30 yıldır yürüme güçlüğü ve ağrı ile yaşayan hastanın her iki kalça eklemini tek bir operasyonda yenileyerek bölgede yine bir ilke imza attı.

Doğuştan kalça eklemi hastalığı olan evli ve 2 çocuk annesi hasta, yürüme güçlüğü ve şiddetli ağrı şikâyetleri ile Düzce Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’ne başvurdu.Dr. Öğr. Üyesi Değirmenci ve ekibi tarafından ameliyat edilmesine karar verilen hasta, yapılan operasyon ve tedavi sürecinin ardından yeniden yürümenin mutluluğunu yaşadı.

Şehir dışından gelerek Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi olan hasta, “Daha önce çeşitli merkezlere başvurdum. Bana operasyonun çok riskli olduğu söylenerek tedavim yapılamadı. En sonunda yakınlarımın referansı üzerine hocamıza başvurduk. Kalça hastalığım nedeniyle çok şiddetli ağrı ve yürümekte zorluk çekiyordum. Henüz operasyonun üzerinden 3 gün geçmesine rağmen kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum ve ilk defa yere tam basarak rahat bir şekilde yürüyebiliyorum.” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü’nün desteği ile 2017 yılında İngiltere’de Univercity College of London Hospital (UCLH) Artroplasti Kliniğinde eğitim alan Dr. Öğr. Üyesi Erdem Değirmenci, son 1 yılda yaklaşık 150 zorlu vakayı başarıyla gerçekleştirerek bölgede önemli bir eksikliği giderdi. Özellikle kalça eklemi hastalıklarında zorlu tedavilerin gerçekleştirilmesi için Düzce Üniversitesi Hastanesi’nin gerekli teknolojik, tıbbi ve fiziki altyapıya sahip olduğunu ve son birkaç yıl içinde ekip olarak ciddi tecrübe kazandıklarını belirten Dr. Değirmenci, bugüne kadar şehir dışına sevk edilen özellikle doğuştan kalça çıkığı, bacak kısalığı sebebi ile aksamaları olan ve revizyon (düzeltme) cerrahisi gerektiren zorlu kalça eklemi hastalıklarını başarıyla tedavi edebildiklerini sözlerine ekledi.

Bu tedavilerin bir ekip çalışması ile gerçekleştirildiğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Erdem Değirmenci; özellikle teknik ekipman, ameliyathane ve yataklı servis koşulları konusunda desteklerini esirgemeyen Düzce Üniversitesi ve Hastane Yönetimi ile Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı öğretim görevlilerine ve klinik çalışma arkadaşlarına desteklerinden dolayı teşekkür etti.