30 yıldır ilçe merkezi olmayan o kente müjde

Malatya’nın 6 bin 100 nüfuslu Kale ilçesi kurulduğu 1990 yılından beri imar sorunları yüzünden bir ilçe merkezine kavuşamadı. İmar sorununun çözümü için gerekli girişimlerde bulunan AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Kale ilçesinin imar sorunları nedeniyle yaklaşık 30 yıldır oluşturulamayan ilçe merkezinin bu sorununu çözdüklerini belirterek, “Kale ilçe merkezi yaklaşık 2 bin dekar arazi üzerine kurulacak” dedi.

Çalık, Kale ilçesi ziyaretinde yaptığı konuşmada, Kale’nin yıllardır hasretle beklediği ilçe merkezine sahip olma hayalinin gerçekleştirildiğini belirterek, “Milletvekillerimiz ve belediye başkanımızla Kale ilçe merkeziyle ilgili yapmış olduğumuz çok ciddi bir çalışma vardı. Kale ilçesi kurulduğu 1990 yılından itibaren yaşanan imar sorunları nedeni ile ilçe merkezi oluşturulamamış imar uygulamaları sorunları devam etmiş. Bu sorunların çözümü için yaklaşık bin dekar arazide ilave revizyon imar planı çalışmalarında Kale Belediyesine gerekli izinlere onay çıkmıştı. Son olarak Tarım ve Oman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemir de imzasını attı. İlçe merkezi toplamda 2 bin dekar arazi üzerine kurulacak” ifadelerini kullandı.

Çalık, Malatya'nın en önemli barajlarından biri olan Kapıkaya Turgut Özal Barajı ile Kale ovasında 40 bin dekar arazinin sulamaya açıldığını da sözlerine ekledi.