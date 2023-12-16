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Yerel 30 yıldır atıl vaziyetteki olimpik yüzme havuzu spora kazandırıldı
Yerel

30 yıldır atıl vaziyetteki olimpik yüzme havuzu spora kazandırıldı

Yeniakit Publisher
2023-12-16 10:19:00 -
30 yıldır atıl vaziyetteki olimpik yüzme havuzu spora kazandırıldı

Afyonkarahisar Belediyesi gerçekleştirdiği yenileme çalışması ile yaklaşık 30 yıldır atıl vaziyette bulunan 25x50 metre ölçülerinde ve 2.60 metre derinliğe sahip olimpik yüzme havuzunu hizmete aldı.

Afyonkarahisar Belediyesi 30 yıldır atıl vaziyette bulunan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Olimpik Yüzme Havuzunu yeniden ihya ederek kente kazandırdı.

Tesis kent protokol üyelerinin yanı sıra 27. dönem Gençlik ve Spor Bakanı İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun teşrifleri ile hizmete girdi.

Olimpik Yüzme havuzunun yapılış sürecine dair bilgiler veren Belediye Başkanı Mehmet Zeybek; tesisin 30 yıl önce yapıldığını ve çalışmalar öncesi çürümeye yüz tutmuş vaziyette olduğunu söyledi.

Tesiste şuanda 600 sporcun yüzme öğrendiğini ifade eden Başkan Zeybek, hafta sonu Afyonkarahisar Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen organizasyonda 170 sporcunun katıldığı bir şampiyonaya ev sahipliği yaptığını ve tesisin federasyon yetkililerinden de beğeni aldığını hatırlattı.
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