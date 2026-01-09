“30 yıl” palavrasıyla adaylığına ısındırıyor

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

Özel, kâbusunu kapalı grup toplantısında “Eğer seçimleri kazanamazsak ben en az 30 yıl hapis yatarım. Siz de benimle çile çekersiniz, yatarsınız” diyerek milletvekillerine de yansıttı. Genel Başkan yardımcıları Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer dahil adları usulsüzlüklerle anılan milletvekillerini tehdit edip suç itirafında bulunan Özel’e “Sen ne nane yedin” sorusu soruldu. Özel’i kaygılandıranın delegelere pavyon köşelerinde rüşvet dağıtılan hileli 38. Olağan Kurultay’ın mı yoksa yağmalamalara ve yaralamalara yol açan Saraçhane provokasyonunun mu olduğu ise akılları karıştırdı. Bulut hakkında Aziz İhsan Aktaş suç örgütüyle, Karabat ve Özer hakkında İstanbul’u ranta açan Ekrem İmamoğlu suç örgütüyle ilgili iddianamelerin tamamlanmasının akabinde fezleke hazırlanıp Meclis’e gönderilmişti. İmamoğlu’na yakınlığıyla bilinen Karabat ve Özer’in Özel’e vereceği tepki merak konusu olurken Bulut’un sessizliği manidar bulundu

SEN HALT YEDİN DE KORKUYORSUN?

Akit’e konuşan eski CHP’li Sinan Yerlikaya, ise şunları söyledi “Özgür Özel’i gergin görüyoruz. Kapalı grup toplantısında milletvekillerine ayar veriyor. ‘Ben yanarsam siz de yanarsınız’ demeye getiriyor. Hayır olsun! Özel, neden çekiniyor da böyle bir cümle kullanıyor? Türkiye, hukuk devleti. Hakaretler için 30 yıl ceza kesilmeyeceği açık. Acaba suç örgütü üyeliğinden yargılanmaktan mı endişelenip bundan söz ediyor? Özel’i dokunulmazlığının kurtardığı net. Bu telaşın temelinde ne yattığı belirsiz. Kendine yakışmayan açıklamalar yaptı. Kanımca Özel’in amacı, Cumhurbaşkanı adayı olmak. İmamoğlu’na yakın milletvekillerine kendisini tek kurtuluş yolu olarak sunmak. Belli ki alttan alta İmamoğlu’nun cezaevinden çıkamayacağı, aday olamayacağını ifade ediyor. Bir nevi ‘Cumhurbaşkanı seçilirsem İmamoğlu’nu kurtarırım’ vaadinde bulunuyor. İmamoğlu’yla aynı davada yargılanmaları gereken ancak dokunulmazlıkları bulunan kurmaylara veya milletvekillerine de ‘Benim yanımda yer almaktan başka çareniz yok’ diyor.”