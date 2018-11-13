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30 senede kazandığını 5 haftada kaybetti!

“iPhone satışları 2018’de de 2019’da da düşecek” tahminin Apple’ı vurdu.

13 Kasım 2018 Salı 15:51
30 senede kazandığını 5 haftada kaybetti!

ABD borsalarının tarihindeki ilk 1 trilyon dolarlık şirket olmayı başaran Apple’ın piyasa değerini, iPhone satış beklentilerindeki düşüş vurdu. 3 Ekim’de 1.1 trilyon doları aşan şirketin piyasa değeri dün itibariyle 920 milyar dolara kadar düştü.
 
Son 5 haftalık süreçte 190 milyar dolar eriyen Apple’ın bu sert düşüşünde 2019 yılının ilk çeyreğinden itibaren iPhone satışlarının yıllık bazda gerileyeceği yönündeki analizler etkili oldu.
 
1980 yılında halka arz edilerek borsada işlem görmeye başlayan Apple’ın piyasa değeri 2010 yılında 190 milyar dolar seviyesine ulaşmıştı. Diğer bir deyişle şirketin 30 yılda ulaştığı rakam, 5 haftalık bir süreçte eridi. Apple’ın borsada kaybettiği bu değer, Yunanistan’ın toplam milli gelirine eşit bir düzeyde.
 
JP Morgan’ın son analizi, Apple’ın iPhone satışlarının hem 2018 yılı hem de 2019 yılı genelinde yıllık bazda düşeceğinin ortaya koyarken, buna sebep olarak ise gelişmekte olan pazarlardaki zorlu makro ekonomik koşullar gösterildi.
 
Apple'ın 3 Ekim 2018'de 232 dolarla tarihi zirvesine çıkan hisse fiyatı, 12 Kasım 2018 itibariyle yüzde 16.3 düşüşle 194 dolar seviyesine kadar düştü.

KAYNAK: HABERTÜRK

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 15:51
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