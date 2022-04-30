30 Nisan 1997: Darbeciler Tarafından Dinin İç Tehdit Olarak İlan Edilmesi
Darbeciler Tarafından Dinin İç Tehdit Olarak İlan Edilmesi, Çernobil reaktör kazası sonucu meydana gelen nükleer kaza sonrası gelişmeler yaşandı, Türkiye'nin en uzun tutuklu kalan (32.5 yıl) mahkûmu Tahir Canan tahliye edildi. Detaylar haberimizde.
30 Nisan 1997: Darbeciler Tarafından Dinin İç Tehdit Olarak İlan Edilmesi
TSK, yeni savunma konseptini açıkladı: “İç tehdit, dış tehdidin önüne geçti. İrticanın yok edilmesi hayati önemi haizdir.”
30 Nisan 1986: Çernobil reaktör kazası sonucu meydana gelen nükleer kaza sonrasında atmosfere büyük miktarda fisyon ürünleri salındığı tüm dünya tarafından öğrenildi.
30 Nisan 2013: Türkiye'nin en uzun tutuklu kalan (32.5 yıl) mahkûmu Tahir Canan tahliye edildi.