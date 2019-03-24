30 metrelik vinçten düşen operatör hayatını kaybetti
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 30 metre yükseklikteki kule vinçin üzerinden düşen Ali Ekber Dinçer (50) hayatını kaybetti.24 Mart 2019 Pazar 23:32
İzmir'in Karabağlar ilçesinde gerçekleşen Olay, saat 17.00 sıralarında Uzundere Mahallesi'nde bulunan inşaatta meydana geldi. Kule vinçte operatör olarak çalışan Ali Ekber Dinçer, henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybederek yaklaşık 30 metre yükseklikten toprak zemine düştü. Olayı gören iş arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Dinçer'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Dinçer'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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