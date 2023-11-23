30 Kasım son gün: Ek MTV ve emlak vergisinin ikinci taksit ödemeleri! Karar tüm Türkiye'ye duyuruldu
Türkiye'den 6 Şubat depremi sonrası yaraların sarılması için ek MTV ödemesi alınmasına karar verildi. Ek motorlu taşıtlar vergisi ve emlak vergisinin ikinci taksit ödemeleri için son günler. Ödemelerin bu ay sonuna kadar tamamlanması gerekiyor.
2023 yılı ek motorlu taşıtlar vergisi ve emlak vergisinin 2. taksitini ödemek için son günler.
Motorlu Taşıtlar Verigisi, otomobil sahiplerinden senede bir kere ve iki taksit şeklinde alınıyordu.
6 Şubat depremi sonrası yaraların sarılması için ek MTV ödemesi alınmasına karar verildi.
Ek MTV ve emlak vergilerinin 2. taksit ödemeleri için son gün 30 Kasım.
Ek MTV'yi yatırmayanlar araçlarını satamayacak ve trafikten çekemeyecek. Hurdaya ayıramayacak veya yurt dışına çıkaramayacak. Muayene de yaptıramayacak.
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Depremzedeler ek vergiden muaf
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedelerin araçları ise ek motorlu taşıtlar vergisinden muaf tutuldu.
Ödemeler vergi daireleri, mobil uygulamalar ve bankalardan yapılabiliyor
Ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi ve mobil uygulamalarından yapılabilecek. Banka şubeleri, PTT ve İnternet bankacılığı yoluyla da ödenebilecek.
Toplam 30 milyar lira vergi geliri elde edilmesi hedefleniyor
İlk taksit ödemeleri eylül ayı sonu itibarıyla tamamlandı. Bu kapsamda 9 milyon 919 bin 966 taşıt için ödeme yapıldı. Toplam 13 milyar 157 milyon 597 bin 71 lira ek MTV yatırıldı. Hedeflenen tahsilatın yüzde 87'si gerçekleşti.
İkinci taksit ödemeleri ile birlikte toplam 30 milyar lira vergi geliri elde edilmesi hedefleniyor.
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