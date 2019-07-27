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30 ilde dev FETÖ operasyonu! Onlarca gözaltı

İstanbul merkezli 30 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 44'ü aktif görevdeki polis 64 şüpheliden, 47'si yakalandı.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:03
30 ilde dev FETÖ operasyonu! Onlarca gözaltı

İstanbul merkezli 30 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 64 şüpheliden 47'si yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla 44'ü aktif görevdeki polis 64 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 30 ilde 75 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Devam eden operasyonda, şüphelilerden 47'sinin gözaltına alındığı, 17 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:03
  1. İstanbul
  2. FETÖ
  3. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
  4. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri

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