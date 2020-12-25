Sigorta primi hesaplanınca karşınıza çıkan rakamlar ne kadar prim ödediğinizi, ödediğiniz SGK prim gün sayısını ve emekli olmanıza kalan gün sayısını gösterir. Sosyal Güvenlik Kurumu prim hesaplama işlemleri sigortalı olarak çalışmakta olan kişilerin aldıkları bürüt ücret üzerinden yapılmaktadır.

30 günlük sigorta primi ne kadar?

2020 yılının en düşük ve en yüksek sigorta primleri; 2.943 TL ve 22.072,50 TL olmaktadır. Bu tutar ise 27 Aralık 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı olarak geçmektedir.

SGK Primine tavan ve taban ücret ne kadar?

01.01.2020 tarihi ile 31.12.2020 tarihleri arasında sigorta primine esas aylık kazancın alt ve üst sınırı şu şekildedir:

SGK taban ücreti, yani aylık kazancın alt sınırı 2.943 TL’dir.

SGK tavan ücreti, diğer bir adı ile aylık kazancın üst sınırı 22.072,50 TL olmaktadır.