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Sağlık 30 gün boyunca Omega 3 alırsanız ne olur! Uzman doktor denedi, çarpıcı sonuç…
Sağlık

30 gün boyunca Omega 3 alırsanız ne olur! Uzman doktor denedi, çarpıcı sonuç…

Yeniakit Publisher
2023-09-21 14:01:00 - 2023-09-21 14:01:54

56 yaşındaki Dr. Eric Berg, Sağlıklı Ketozis ve Aralıklı Oruç konusunda uzmanlaşmış bir kayropraktik uzmanıdır. Dr. Berg, 30 gün boyunca balıklarda bulunan Omega 3 yağ asidi takviyesi alarak vücutta meydana gelen değişimleri böyle gözlemledi. İşte Omega 3 yağ asidini 30 gün boyunca alırsanız ne olur...

Omega-3 yağ asitlerinin faydalarından ve bunları daha sık tüketmeye başlarsanız neler olacağından bahsedelim.

 Omega-3 yağ asitleri vücut için gereklidir ancak vücudumuz bunları üretemez.

 Yüksek kaliteli morina karaciğeri yağı veya balık yağı takviyesi tüketerek omega-3 yağ asitlerini alabilirsiniz. Morina balığı karaciğeri yağını tercih ediyorum çünkü içinde ilave A vitamini ve D vitamini var.

 Ancak omega-3 yağ asitlerini yiyeceklerden almak en iyisidir. Omega-3 yağ asitleri açısından zengin besinler şunlardır:

  • Yağlı balık
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  • Sardalye

  • Otla beslenen sığır eti

  • Sakatat etleri

  • Yumurtalar

 EPA ve DHA önemli omega-3'lerdir. EPA esas olarak inflamasyonun azaltılmasına yardımcı olur. DHA öncelikle beyni desteklemeye yardımcı olur. Omega-3 yağ asitleri astım ve alerjisi olan insanlara bile yardımcı olabilir.

 1 ay boyunca tüketilen Omega 3 yağ asidi takviyesinden sonra vücutta bu değişimler olmaktadır. Daha fazla omega-3 yağ asidi tüketmek, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bazı semptomların giderilmesine yardımcı olabilir:

  • Kuru gözler

  • Dermatit

  • Maküla dejenerasyonu

  • Artrit

  • Aritmiler

  • Yüksek tansiyon

  • Bacak ağrısı

  • Uykusuzluk hastalığı

  • Menstrüel krampları

 Omega-3 yağ asitlerini tüketmenin daha fazla potansiyel faydası:

  • Yağlı karaciğer hastalığında iyileşmeler

  • Artan kalsiyum emilimi

  • Belirli kanser türlerine yakalanma riskinde azalma

 Bazı insanların balık yağı aldıktan sonra yaşadığı küçük sorunlardan biri de geğirmedir. Balık yağını geğirmeye neden olmaması gereken kapsül formunda alabilirsiniz. Eğer vegansanız veya balığa alerjiniz varsa yosun tüketmek iyi bir alternatiftir.

 Omega-6 yağ asitlerinin omega-3 yağ asitleriyle rekabet ettiğini unutmamak önemlidir. Omega-3 yağ asitleri eksikliğinin en büyük nedenlerinden biri, omega-6 yağ asitlerinin aşırı tüketimidir.

 Yağları kolayca emmekte sorun yaşıyorsanız, omega-3 yağ asitlerinin ve yağda çözünen vitaminlerin emilimini artırmak için saflaştırılmış safra tuzları almayı deneyebilirsiniz.

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