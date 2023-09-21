30 gün boyunca Omega 3 alırsanız ne olur! Uzman doktor denedi, çarpıcı sonuç…

Omega-3 yağ asitlerinin faydalarından ve bunları daha sık tüketmeye başlarsanız neler olacağından bahsedelim.

Omega-3 yağ asitleri vücut için gereklidir ancak vücudumuz bunları üretemez.

Yüksek kaliteli morina karaciğeri yağı veya balık yağı takviyesi tüketerek omega-3 yağ asitlerini alabilirsiniz. Morina balığı karaciğeri yağını tercih ediyorum çünkü içinde ilave A vitamini ve D vitamini var.

Ancak omega-3 yağ asitlerini yiyeceklerden almak en iyisidir. Omega-3 yağ asitleri açısından zengin besinler şunlardır:

• Yağlı balık

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• Sardalye

• Otla beslenen sığır eti

• Sakatat etleri

• Yumurtalar

EPA ve DHA önemli omega-3'lerdir. EPA esas olarak inflamasyonun azaltılmasına yardımcı olur. DHA öncelikle beyni desteklemeye yardımcı olur. Omega-3 yağ asitleri astım ve alerjisi olan insanlara bile yardımcı olabilir.

1 ay boyunca tüketilen Omega 3 yağ asidi takviyesinden sonra vücutta bu değişimler olmaktadır. Daha fazla omega-3 yağ asidi tüketmek, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bazı semptomların giderilmesine yardımcı olabilir:

• Kuru gözler

• Dermatit

• Maküla dejenerasyonu

• Artrit

• Aritmiler

• Yüksek tansiyon

• Bacak ağrısı

• Uykusuzluk hastalığı

• Menstrüel krampları

Omega-3 yağ asitlerini tüketmenin daha fazla potansiyel faydası:

• Yağlı karaciğer hastalığında iyileşmeler

• Artan kalsiyum emilimi

• Belirli kanser türlerine yakalanma riskinde azalma

Bazı insanların balık yağı aldıktan sonra yaşadığı küçük sorunlardan biri de geğirmedir. Balık yağını geğirmeye neden olmaması gereken kapsül formunda alabilirsiniz. Eğer vegansanız veya balığa alerjiniz varsa yosun tüketmek iyi bir alternatiftir.

Omega-6 yağ asitlerinin omega-3 yağ asitleriyle rekabet ettiğini unutmamak önemlidir. Omega-3 yağ asitleri eksikliğinin en büyük nedenlerinden biri, omega-6 yağ asitlerinin aşırı tüketimidir.

Yağları kolayca emmekte sorun yaşıyorsanız, omega-3 yağ asitlerinin ve yağda çözünen vitaminlerin emilimini artırmak için saflaştırılmış safra tuzları almayı deneyebilirsiniz.