30 Filistinlinin açlık grevi 15’inci gününde!
Siyonist terör devleti İsrail’in hiçbir suçlama yöneltmeksizin gözaltına alıp hapse attığı Filistinlilerden 30’unun başlattığı açlık grevinde 15’inci gün geride kaldı.
Yeni Akit Ankara
Esirler Enformasyon Ofisi’nden yapılan açıklamada, “İşgal rejiminin zindanlarında idari tutukluk kapsamında esaret altında tutulan yaklaşık 30 Filistinli esirin, işgal makamlarının dayattığı idari tutukluluk politikasını protesto etmek için başlattığı açlık grevi eylemi 15. Gününde” bilgisi paylaşıldı.
İsrail'in Ofer Cezaevindeki 30 Filistinli tutuklu, 25 Eylül'de Tel Aviv yönetiminin "idari tutukluluk" uygulamasını protesto etmek için açlık grevine başlamıştı. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) mensubu 30 Filistinli, İsrail'in idari tutukluluk uygulamasına karşı çıkarak, özgürlüklerine ve ailelerine kavuşana kadar açlık grevi yapacaklarını duyurmuşlardı.
İnsanlık dışı idari tutukluluk uygulaması!
İdari tutukluluk uygulaması, Siyonist terör devleti İsrail’in, işgal ettiği topraklardaki Filistinlileri, hiçbir suçlama yöneltilmeksizin tutuklaması olarak biliniyor. İsrail bu yöntemle, Filistin toplumu içinde önde gelen, kanaat önderi olabilecek, iyi eğitimli kişileri cezaevlerine atarak elimine etme politikasını sürdürüyor.