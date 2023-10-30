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İSLAM 30 Ekim 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

30 Ekim 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2023-10-30 07:11:00 -
30 Ekim 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (30 Ekim 2023) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN



(6) وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُۙ

(7) وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْؕ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

(6) Yaptığın iyiliği çok görerek başa kakma.

(7) Rabbinin rızâsına ermek için sabret.

(Müddessir Suresi - 6-7)    (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

Müfessirler 6. âyeti farklı anlamlarda yorumlamışlardır:
a) Ey Peygamber! Sakın şerefli ve değerli peygamberlik vazifesinin külfet ve meşakkatini çok görme, bunlara gönül rızası ile katlan;
b) Karşılığında daha fazlasını bekleyerek iyilik etme. Şevkânî’ye göre yüce ahlâk sahibi peygamberin böyle bir davranışta bulunması ona haram kılınmıştır; ancak ümmeti için mubahtır (bk. V, 374-375).
c) Fakir fukaraya yaptığın yardımı çok görme, fakirleşmekten korkmayan kimselerin verdiği gibi sen de çokça ver (İbn Âşûr, XXIX, 298).

7. âyette Hz. Peygamber’in, insanlığı uyarma görevini yerine getirirken birçok sıkıntı ile karşı karşıya kalacağına işaret edilmiş ve Allah’ın rızâsını kazanmak için bu sıkıntılara sabretmesi emredilmiştir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 495



ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallahu Aleyhi ve Sellem)

“Ey insanlar!
 Düşmanla karşılaşmayı istemeyin.
 Allah’tan afiyet dileyin.
 Fakat şayet onlarla savaşmak zorunda kalırsanız sabredin.
 Bilin ki, cennet kılıçların gölgesi altındadır.”

 Kaynak: Buhari, Cihad, 22


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GÜNÜN SÖZÜ:

4
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Yorumlar

Orhan İnan

O Filistinli kardeşimiz ne mükemmel bir söz etmiş. Sanki bizim gibi uyuşuk Müslümanların yüzüne müthiş bir şamar atmış..Gazzeli minik yavruların ölümle imtihanı da çok etkileyici bir şekilde karikatürize edilmiş. Emeklerinize sağlık. Rabbim katil İsrail i kahredecek olan müminlerin içinde olabilmeyi bana da nasip etsin.

YORUM

EVET FİLİSTİNLİ KARDEŞİMİZİN BU SÖZÜNÜ TÜM İSLAM OLDUĞUNU İDDİA EDEN ÜLKELRİN SOKAKLARINA ASALIM BELKİ UTANIRIZ UTANMAYIZ AMMA BELKİ BİRAZ YÜZÜMÜZ KIZARIR
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