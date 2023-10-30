30 Ekim 2023: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







(6) وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُۙ



(7) وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْؕ



Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

(6) Yaptığın iyiliği çok görerek başa kakma.



(7) Rabbinin rızâsına ermek için sabret.

(Müddessir Suresi - 6-7) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:



Müfessirler 6. âyeti farklı anlamlarda yorumlamışlardır:

a) Ey Peygamber! Sakın şerefli ve değerli peygamberlik vazifesinin külfet ve meşakkatini çok görme, bunlara gönül rızası ile katlan;

b) Karşılığında daha fazlasını bekleyerek iyilik etme. Şevkânî’ye göre yüce ahlâk sahibi peygamberin böyle bir davranışta bulunması ona haram kılınmıştır; ancak ümmeti için mubahtır (bk. V, 374-375).

c) Fakir fukaraya yaptığın yardımı çok görme, fakirleşmekten korkmayan kimselerin verdiği gibi sen de çokça ver (İbn Âşûr, XXIX, 298).



7. âyette Hz. Peygamber’in, insanlığı uyarma görevini yerine getirirken birçok sıkıntı ile karşı karşıya kalacağına işaret edilmiş ve Allah’ın rızâsını kazanmak için bu sıkıntılara sabretmesi emredilmiştir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 495









ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallahu Aleyhi ve Sellem)



“Ey insanlar!

Düşmanla karşılaşmayı istemeyin.

Allah’tan afiyet dileyin.

Fakat şayet onlarla savaşmak zorunda kalırsanız sabredin.

Bilin ki, cennet kılıçların gölgesi altındadır.”



Kaynak: Buhari, Cihad, 22





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