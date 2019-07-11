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30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları

- Milli sporcular İrem Yaman ve Nafia Kuş, tekvandoda altın madalya kazandı

11 Temmuz 2019 Perşembe 21:33
30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları


ANKARA (AA) - 30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları'nda milli tekvandocular İrem Yaman ve Nafia Kuş, altın madalya elde etti.

İtalya'nın Napoli kentinde devam eden oyunlarda, kadınlar 62 kilo finalinde yarışan İrem Yaman, Rus Iuliia Turutina'yı mağlup ederek altın madalyaya ulaştı.

Kadınlar 73 kiloda mücadele eden Nafia Kuş ise finalde Güney Koreli Dohee Yoon'u yenerek altın madalyayı boynuna taktı.


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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 21:33
  1. 30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları
  2. altın madalya
  3. İrem Yaman

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