30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları - Milli sporcu Eda Tuğsuz, cirit atmada bronz madalya elde etti



ANKARA (AA) - 30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları'nda milli sporcu Eda Tuğsuz, cirit atmada bronz madalya kazandı. Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Napoli kentinde devam eden oyunların cirit atma finalinde yarışan Eda Tuğsuz, 59,75 metrelik derecesiyle bronz madalyaya ulaştı. Eda, Elmas Lig'in Roma etabı kadınlar cirit atmada 64,51 metrelik derecesiyle ikinci olup 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma vizesi elde etmişti.



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