30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları
- Milli sporcu Alperen Acet, yüksek atlamada gümüş madalya elde etti10 Temmuz 2019 Çarşamba 22:20
ANKARA (AA) - 30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları'nda milli sporcu Alperen Acet, yüksek atlamada gümüş madalya kazandı.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Napoli kentinde devam eden oyunların yüksek atlama finalinde yarışan Alperen Acet, 2.24'lük derecesiyle gümüş madalyaya ulaştı.
Alperen Acet, Türkiye'ye organizasyon tarihinde yüksek atlamadaki ilk madalyasını getiren isim oldu.
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