30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları - Milli sporcu Alperen Acet, yüksek atlamada gümüş madalya elde etti



ANKARA (AA) - 30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları'nda milli sporcu Alperen Acet, yüksek atlamada gümüş madalya kazandı. Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Napoli kentinde devam eden oyunların yüksek atlama finalinde yarışan Alperen Acet, 2.24'lük derecesiyle gümüş madalyaya ulaştı. Alperen Acet, Türkiye'ye organizasyon tarihinde yüksek atlamadaki ilk madalyasını getiren isim oldu.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.