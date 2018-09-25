30 dekar zeytinlik alan kül oldu

Yangın, saat 15.30 sıralarında Yenipazar'ın Donduran Mahallesi'nin kırsal kesimlerinde bulunan zeytinlik alanda, henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Yangın, ormanlık alana doğru ilerlerken, Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdikleri müdahale sonucunda kontrol altına alındı.

Nazilli Orman İşletme Müdürü Türkay Karaca yaptığı açıklamada, "Yenipazar'da çıkan yangına 1 ilk müdahale aracı, 6 arazöz, 2 Belediye arazözü, 2 orman yangın söndürme helikopteri, 6 orman işletme Müdürlüğü teknik elemanı, 3 orman muhafaza memuru ve 25 orman yangın söndürme işçisi ile 75 mükellef katıldı. Çıkan yangın, ekiplerin başarılı çalışmalarıyla kontrol altına alındı" dedi.





