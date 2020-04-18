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Gündem

30 büyükşehir ve Zonguldak için yeni karar! Bu gece başlıyor

30 büyükşehirle Zonguldak'a kara, hava ve deniz yoluyla tüm giriş çıkışlara yönelik kısıtlamalar bu gece saat 00.00'dan itibaren 15 gün daha uzatıldı.

2020-04-18 19:09:00 - 2020-04-18 20:01:55
30 büyükşehir ve Zonguldak için yeni karar! Bu gece başlıyor

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine gönderdiği "Şehir Giriş, Çıkış Tedbirleri" ek genelgesi ile büyük şehir statüsündeki 30 il ( Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak'a kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar, bu gece saat 24.00'dan itibarendaha önce belirlenen usulve esaslara göre 15 gün daha uzattı.

Genelgede sosyal izolasyonun önemine dikkat çekildi

Bakanlığın valiliklere gönderdiğigenelgede fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısını tüm Dünyada hızlı şekilde yükselten Koronavirüs (Kovid-19) salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanmasının önemi vurgulandı.

Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ile tedavi gereksinimi artırarak; toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacağına dikkat çekildi.

Kısıtlama 15 gün daha da devam edecek

Genelgede, 03.04.2020 tarihli Bakanlık genelgesi ile Büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak ilinden kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş/çıkışların 18 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 24:00'e kadar kısıtlandığı/yasaklandığı, sürenin bu gece itibariyle sona ereceğine hatırlatıldı. Ancak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgın hastalık tehdidi devam ettiği belirtilen yeni genelgede bu salgının/bulaşının halk sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma bakımından alınan tedbirlerin devam etmesine yönelik Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının yaptığı öneriler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda; büyükşehir statüsündeki illerde ve Zonguldak ilinde şehir giriş-çıkış sınırlaması/yasaklamasının devam etmesinin uygun olduğu kararlaştırıldığı belirtildi.

Uymayanlara adli ve idari ceza verilecek

Bu kapsamda;

1- Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak ili için; il sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 18 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 24.00'den itibaren 15 günlük süre için geçici olarak durdurulacak.

2- Bu illerdeyaşayan/bulunan tüm vatandaşlarımızın belirtilen süre boyunca illerinde kalmaları esas olacak.

3- Belirtilen illere giriş-çıkış kısıtlamasının daha önceki genelgelerle belirlenen usul ve esaslar ile istisnalar 18 Nisan Cumartesi günü saat 24:00'den sonra da geçerli olacak.

Bakanlık valiliklere gönderdiği genelgede sözkonusu tedbirlere ilişkin Valiler/Kaymakamlar tarafından ilgili mevzuatı uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmamasını istedi.

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacak.

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Yorumlar

istanbullu

az önce 81 il demiştiniz ne biçim habercisiniz
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Zekeriya

Karantina ve dolaşım yasakları niçin alınır : belirli bir bölgede görülen bir salgın hastalığın diğer sağlam bölgelere yayılmaması için. İyi de, ne Türkiye de ne de diğer ülkelerde sağlam bölge yok ki koruma altına alınsın. Hastalık zaten her tarafta var..
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