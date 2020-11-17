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Teknoloji 30 bin yıllık mezardan çıktı!
Teknoloji

30 bin yıllık mezardan çıktı!

Avusturya'daki tarihi bir mezarda bulunan iki bebeğin tek yumurta ikizi olduğu tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 21:11:00 -
30 bin yıllık mezardan çıktı!

Avusturya, ABD ve Portekiz'den çeşitli kurumların desteklediği araştırma ekibi, Avusturya'daki tarihi bir mezarda buldukları iki bebeğin tek yumurta ikizi olduğunu tespit etti.

Independent'in haberine göre; hakemli bilim dergisi Nature Communications Biology'de yayımlanan makalede kalıntılar, etrafındaki eserler ve mezara ilişkin bilgiler paylaşıldı.

2005 yılında arkeologlar Avusturya'daki kazı sahası Krems-Wachtberg'de üçü de yaklaşık 30 bin sene önceye tarihlenen üç küçük bebeğin kalıntılarını keşfetti. Yeni çalışmada ise araştırmacılar, bu üç bebeğin kalıntılarını inceledi ve gömüldükleri alanda keşfedilen diğer eserleri analiz etti.

Phys.org'un bildirdiğine göre, bebeklerden ikisi toprağın yaklaşık 5 metre altına gömülmüştü. Bebekler, tabut kapağı işlevi gören bir mamutun omuz kemiğinin altında birbirlerine yakın bulunuyordu. Bu kapak kalıntıları korudu ve iyi durumda kalmalarına olanak sağladı. İlk bebek doğumundan kısa süre sonra, diğer bebek ise yaklaşık 50 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Üçüncü bebek kuzenleri çıktı

İki ölüm arasında geçen zaman mezarlığın ikinci bebek yaşamını yitirdiğinde tekrar açılarak kullanıldığına işaret ediyor. Kısa bir mesafe ile uzağa gömülmüş üçüncü bebeğin kalıntıları üzerini örten bir şey olmadığı için kötü durumdaydı fakat ekip bu bebeğin de DNA'sını ortaya çıkarmayı başardı. Genetik analiz, üçüncü bebeğin diğer iki bebeğin kuzeni olduğunu gösterdi. Araştırmacılar bebeklerin ölüm nedenini ise bilmiyor.

Oval şekildeki mezarda bulunan bebekler cenin pozisyonunda yan yana kıvrılarak yatmış gibi yerleştirilmiş ve kırmızı aşıboyasından bir zeminde bulunuyor.

Araştırmacılar aynı zamanda mamut dişinden yapılmış 53 boncuğun önceden bir ipe dizili olduklarını gösteren biçimde mezar içinde sırayla durduğunu belirledi. Araştırmacılar, bu boncukların cenaze için hazırlandığını varsayıyor. Araştırma ekibi aynı zamanda mezarda delikli deniz kabukları ve bir tilkiye ait ön diş de buldu.

Ayrıca ikiz bebekler, şimdiye dek bilinen en eski tek yumurta ikizleri oldu.

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