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Aktüel

30. Akbank Caz Festivali'ne özel albüm

Yeniakit Publisher
2020-07-14 14:11:37 -
30. Akbank Caz Festivali'ne özel albüm

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin en uzun soluklu festivallerinden Akbank Caz Festivali, 30'uncu yılını özel albüm çalışmasıyla kutlamaya hazırlanıyor.

Türk caz müziğini ve müzisyenlerini destekleyen, bugüne kadar 5 binin üzerinde yerli ve yabancı caz sanatçısını ağırlayan festival, bu albümde Türkiye'nin önde gelen 30 caz müzisyeninin özgün eserlerine yer verecek.

Türk cazını destekleyecek ve bir arşiv eseri niteliği taşıyacak albüm, plak formatında ve dijital olarak ekim ayında müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

Sanatçıların festivale, şehre ve bu döneme dair duygu veya düşüncelerinden ilham alarak hazırladığı albümle birlikte, katkı sunan sanatçı ve grupların stüdyo çalışmalarıyla mini röportajlarının yer aldığı bir belgesel de çekilecek.

Albüm çalışmasında, bugüne kadar 773 konser, 1000 atölye ve 100'ün üzerinde söyleşiyle 500 binin üzerinde izleyiciye ulaşan festivalin 30 yıllık geçmişinde performans sergilemiş isimlerin yer alması planlanıyor.

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