30 Ağustos'ta Yenikapı'da! SOLOTÜRK izleyenleri büyüleyecek
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı gösteri ekibi SOLOTÜRK'ün, 30 Ağustos'ta İstanbul'da gösteri uçuşu yapacağını bildirdi.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "SOLOTÜRK 30 Ağustos'ta İstanbul'da." ifadesi kullanıldı.
Gösteri uçuşunun Yenikapı Meydanı'nda saat 18.00'de gerçekleştirileceği bildirildi.
SOLOTÜRK'ün sosyal medya hesabında "İstanbul" başlığıyla yer alan paylaşımda da F-16 uçağıyla yapılan akrobasi hareketlerinin görüntülerine yer verildi.