  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 30 Ağustos'ta Yenikapı'da! SOLOTÜRK izleyenleri büyüleyecek
Gündem

30 Ağustos'ta Yenikapı'da! SOLOTÜRK izleyenleri büyüleyecek

Yeniakit Publisher
2024-08-24 23:32:00 -
30 Ağustos'ta Yenikapı'da! SOLOTÜRK izleyenleri büyüleyecek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı gösteri ekibi SOLOTÜRK'ün, 30 Ağustos'ta İstanbul'da gösteri uçuşu yapacağını bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "SOLOTÜRK 30 Ağustos'ta İstanbul'da." ifadesi kullanıldı.

Gösteri uçuşunun Yenikapı Meydanı'nda saat 18.00'de gerçekleştirileceği bildirildi.

SOLOTÜRK'ün sosyal medya hesabında "İstanbul" başlığıyla yer alan paylaşımda da F-16 uçağıyla yapılan akrobasi hareketlerinin görüntülerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23