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30 Ağustos Zafer Parkı açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 30 Ağustos Zafer Parkı hizmete girdi.

30 Ağustos 2019 Cuma 17:44
30 Ağustos Zafer Parkı açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 30 Ağustos Zafer Parkı hizmete girdi. Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Burası 1994 yılında belediyeye geçmiş ve o zaman bir masrafla bu hale getirilmiş ama o dönemden bu döneme kadar atıl olarak kalmış" dedi.


30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’nci yılı anısına Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan parka 30 Ağustos Zafer Parkı adı verildi. Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali (AŞTİ) yanında bulunan park, 166 bin metrekarelik bir alana sahip ve 3 şerit halinde bin 540 metre uzunluğunda bisiklet, yürüyüş ve koşu yolları yer alıyor. Başkentli vatandaşlar park alanında ücretsiz wi-fi hizmetinden de yararlanabilecek.


Açılışta yaptığı konuşmada parkın 1994 yılında belediyeye geçtiğini belirten Başkan Yavaş, “Burası 1994 yılında belediyeye geçmiş ve o zaman bir masrafla bu hale getirilmiş ama o dönemden bu döneme kadar atıl olarak kalmış. Biz yaptığımız araştırmalarda belediyenin buraya da bakım için para harcadığını öğrenince bir an evvel halka açmak istedik ve çok az bir masrafla herkesin kullanabileceği bir hale getirdik. Burada yeşillik var, huzur var, mangal yasak. Ailelerin doğal ortamda gelip piknik yapmalarını istiyoruz. İhtiyaçlarını giderebilecekleri sadece bir tane alan var, onun haricinde ticari alanlar da yok. Onun haricinde yürüyüş alanları var, bin 500 metre civarında bisiklet yolu var. Aileler buraya çocukları ile gelecekler ve araç girişine yasak bir alan burası. 160 dönüm ve epey büyük bir alan, diledikleri gibi burada piknik yapıp eğlenebilecekler” şeklinde konuştu.


Mehteran ekibinin ve halk oyunları ekibinin gösteriler düzenlendiği açılışa Başkan Mansur Yavaş’ın yanı sıra CHP’li milletvekilleri ve çok sayıda Ankaralı katıldı.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 17:44
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