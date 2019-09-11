30 Ağustos Zafer Bayramı Satranç Turnuvası Tamamlandı Satranç İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Satranç Turnuvası sona erdi.

Satranç İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Satranç Turnuvası sona erdi.

Kadir Has Stadyumu Doğu Loca kısmında yapılan müsabakalarda 168 sporcu doğru hamlelerle rakiplerini alt edebilmek için mücadele etti.

2 gün boyunca kıyasıya mücadeleye sahne olan 30 Ağustos Zafer Bayramı Satranç Turnuvası sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, turnuvada derece alan sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Müsabaka sonuçlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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