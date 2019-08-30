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30 Ağustos Zafer Bayramı, Kuşadası’nda da coşkuyla kutlanıyor

30 Ağustos Zafer Bayramı Kuşadası’nda düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

30 Ağustos 2019 Cuma 14:27
30 Ağustos Zafer Bayramı, Kuşadası’nda da coşkuyla kutlanıyor

30 Ağustos Zafer Bayramı Kuşadası’nda düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kaymakamlık makamındaki bayramlaşmayla başlayan kutlamalar, çelenk koyma töreniyle devam etti.


30 Ağustos Zaferi’nin 97. yıl dönümü, tüm yurtta olduğu gibi Kuşadası’nda da büyük bir coşkuyla kutlandı. Sabah saat 10.00’da Atatürk Meydanı’nda düzenlenen çelenk törenine Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Cumhuriyet Savcısı Çağrı Gir, Dayıoğlu Sahil Gözetleme Radar İstasyonu Komutanı Kerim Cin, Harp Gemisi TCSG Bot Komutanı Deniz Üsteğmen Fırat Bayrak, Kuşadası Askerlik Şubesi Başkanı Personel Asteğmen Muhammed Ayhan Erdem, Kuşadası Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Karagöz Kuşadası Müftüsü Vehbi Akşit, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Kuşadası Belediye Meclis Üyeleri siyasi parti, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.


Törende konuşan Kuşadası Askerlik Şubesi Başkanı Personel Muhammed Ayhan Erdem, "Bugün ebedi Başkomutanımız Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Türk ordusunun kesin zaferi elde ettiği gündür. Nesiller boyu gururla taşınacak olan 30 Ağustos Zaferi Kahraman Türk Ordusu’na Silahlı Kuvvetler Günü olarak armağan edilmiştir. Bilinmelidir ki bugüne kadar nice fedakarlıklarda bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri, bugünden sonra da ülkenin bölünmez bütünlüğü, huzur ve bekasını korumak için azim ve kararlıkla çalışmaya devam edecektir" dedi.



Törende öğrenciler tarafından okunan şiirler ve Kuşadası Folklor Araştırma Derneği (KUFAD) ile Elifname Gençlik Spor Kulübü tarafından sergilenen halk oyunları gösterileri büyük bir beğeni ile karşılandı. Törenin ardından protokol üyeleri Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeni ile açılan Ressam Hamza Saykan’ın Atatürk portrelerinden oluşan “Geldikleri Gibi Giderler” isimli resim sergisini ziyaret etti.


Sergi ziyaretinin ardından protokol üyeleri TCG Yıldız Harp Gemisi’nde Komutanı Deniz Binbaşı Cihat Seyhan tarafından verilen öğle yemeğinde Kuşadalı şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 14:27
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  2. resim sergisi
  3. sanat

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