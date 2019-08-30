30 Ağustos Zafer Bayramı, Kırşehir’de törenle kutlandı 30 Ağustos Zafer Bayramı, Kırşehir’de düzenlenen tören ile kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı, Kırşehir’de düzenlenen tören ile kutlandı.

Şehir protokolü Cacabey Meydanında bir araya gelerek, Mustafa Kemal Atatürk’ün anıtına çelenk sundu. Tören, Cacabey Meydanında Saygı Duruşunun yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.



Kırşehir Valisi İbrahim Akın’ın zafer bayramı dolayısıyla tebrikleri almasının ardından tören Kırşehir Valiliği önünde 30 Ağustos Zafer Bayramının anlatımıyla sürdü. Kırşehir Valiliği önünde düzenlenen törene; Vali İbrahim Akınla birlikte Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, Kırşehir milletvekilleri Metin İlhan, Mustafa Kendirli askeri personel, Emniyet Müdürlüğü personeli ve STK temsilcileri katıldı.



Kırşehir Belediyesi mehteran ekibinin zafer marşlarını seslendirdiği törenlerde kahramanlık şiirleri okundu. Kırşehir Valiliği önünde düzenlenen program resmi geçit töreninin ardından sonlandırıldı.

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