30 Ağustos Zafer Bayramı İnönü’de kutlandı

Eskişehir’in İnönü ilçesinde gerçekleştirilen törende 30 Ağustos Zafer Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’nci yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Eskişehir’in İnönü ilçesinde de kutlandı. Tören programı, Odunpazarı Kaymakamı ve İnönü Kaymakam Vekili Turgay Hakan Bilgin ve İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’un Cumhuriyet Meydanına çelenk sunmasının ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.

Tören Jandarma Astsubay Çavuş Harun Görgen’in günün anlam ve önemini belirten konuşması ile devam ederken, Odunpazarı Kaymakamı ve İnönü Kaymakam Vekili Turgay Hakan Bilgin’in tebrikleri kabulü ile sona erdi.