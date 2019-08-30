30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’nci yıl dönümü Bilecik’te coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önüne Bilecik Valiliği ve Bilecik Belediyesinin çelenk bırakmasıyla başlayan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Personel Üsteğmen Ali Eratik, Anadolu topraklarının o dönemin büyük devletleri ve onların maşaları tarafından işgal edildiğini belirterek, “1900’lü yılların başlarında meydana gelen büyük devletler arasında çıkar çatışmaları dünyada gelişen fikir akımları, sanayileşme gibi gelişmeler sonucunda Birinci Dünya Savaşı sonunda müttefiklerin aldığı ağır yenilgiler sonucu Mondros Mütarekesi imzalanmış, imzalanan anlaşma ile bin yıldır üzerinde kan dökerek, can vererek yurt edindiğimiz Anadolu toprakları o dönemin büyük devlet ve onların maşaları tarafından işgal edilmiş, ayrıca tarihimize kara bir leke olarak geçen Sevr Antlaşması da ulusumuza dayatılmıştır. İşgal güçleri girdikleri her yerde adeta tarihi kinlerin kusarcasına, dünyada eşine az rastlanır işkence, zulüm ve hakaretlerde bulunmuşlardır. İşte böylesine umutsuz görünen, üzerimizde kara bulutların dolaştığı bir ortamda Mustafa Kemal ve onun dava arkadaşları bağımsızlık meşalesi yakarak “Ya İstiklal, Ya Ölüm” parolasıyla aydınlığa giden yolu aralamışlardır. Bu bağımsızlık ve aydınlık mücadelesinin ilk hedefi son neferine kadar düşmanı güzel kutsal vatanımızdan atmak şeklinde belirlenmiştir. Süregelen savaşların sonuncusu olan Sakarya Meydan Muharebesi de hedefimize ulaşmaya muktedir olduğumuzu, milletimizin istiklali uğruna kanının son damlasına kadar mücadeleye devam edeceğini ispatlamıştır. Artık dünyanın en kahraman, en savaşçı milletine düşen görev düşmana son darbeyi vurmak olmuştur. 30 Ağustos Zaferini bize armağan eden kahramanlıklarla dolu tarihimiz, yeni bir çığır açan bayrağımız; korkusuzluğun, yurtseverliğin, bir efsanesi, bir destanı olmuşlardır. Sonsuza dek minnet ve şükranla anılacaklardır. Bu kutsal ve tarihi gün vesilesiyle ulusça başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere, dava arkadaşları ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhları şad olsun” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından tören, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi, tören geçidinin yapılması, Bilecik Şehitliği’nde şehit mezarlarına çiçek bırakılması ve Vali Şentürk’ün şehitlik defterini imzalamasıyla sona erdi.

Öte yandan, törene, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, şehit aileleri ve askeri erkan katıldı.