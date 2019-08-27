30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu 41 Burda’da yaşanacak Kocaeli’de, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu 41 Burda AVM’de düzenlenecek etkinliklerle yaşanacak.

Kocaeli’de, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu 41 Burda AVM’de düzenlenecek etkinliklerle yaşanacak.

Kocaeli’nin izmit ilçesinde bulunan 41 Burda Alışveriş Merkezi (AVM), 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı bando takımı gösterisi ile kutlayacak. 30 Ağustos Cuma günü tüm ziyaretçilerine Türk bayrakları dağıtacak olan 41 Burda AVM, saat 18.00’de gerçekleştirilecek bando gösterisi eşliğinde büyük zaferin 97. yılını coşku dolu heyecanla kutlayacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.