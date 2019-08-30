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30 Ağustos Zafer Bayramı Bozüyük’te coşkuyla kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97.

30 Ağustos 2019 Cuma 14:23
30 Ağustos Zafer Bayramı Bozüyük’te coşkuyla kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıl dönümü Bozüyük’te düzenlenen törenlerle coşku ile kutlandı.


Bozüyük Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen törene; Kaymakam Hasan Yaman, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, Garnizon Komutanı Bkm. Yzb. Murat Günhan, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Aktay, İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler, Şehit ve Gazi aileleri, sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar katıldı.


Protokol mensupları tarafından Atatürk Anıt’ına çelenk sunulması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Törende Türk Silahlı Kuvvetleri Adına Konuşan Gazi Piyade Kıdemli Başçavuş Polat Katırancı, savaşın gidişatı ve zaferin kazanılması ile ilgili bilgi vererek, “Bin bir güçlükle kazandığımız kutlu zaferin 97. yıl dönümünü kutlamanın haklı gururu yaşıyoruz, işgal kuvvetleri karşısında Türk Ordusu’nun ortaya koyduğu zafer mücadelesi her anıyla eşsiz bir şekilde tasarlanmıştır. 1. Dünya Savaşı sonrasında Mondros Mütarekesi imzalanmış, bin yıldır yurt edindiğimiz topraklar o dönemin büyük devletleri ve onların maşaları tarafından işgal edilmiş Sevr Antlaşması ulusumuza dayatılmıştır. İşte böylesine umutsuz görünen bir zamanda dünyada eşine az rastlanır bir mücadele azmi ile Mustafa Kemal Paşa ve onun dava arkadaşları bağımsızlık meşalesini yakarak, ya istiklal ya ölüm parolası ile bu mücadeleye başlamışlardır. Milletimiz özellikle Sakarya Meydan Muharebesi ile kanının son damlasına kadar mücadele edeceğini ispatlamıştır Mustafa Kemal Paşa’nın Başkomutanlığı altındaki ordularımız Afyon mevzilerini 3 günde geçerek düşmana son darbeyi vurmuş ve 9 Eylül’de düşman denize dökülmüştür” diyerek tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı ve başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ile andıklarını belirtti.


Konuşmanın ardından öğrencilerin okuduğu şiirler ile devam eden törende, Halk Eğitimi Merkezi müzik eğitmenleri tarafından kahramanlık türküleri seslendirildi. Cumhuriyet Meydanı’ndaki törenler Halk Eğitimi Merkezi Halk Oyunları Ekibi tarafından sunulan folklor gösterisinin devamında yapılan geçit töreni ile sona erdi.


Daha sonra Kaymakam Hasan Yaman, tüm protokol üyeleri ile birlikte Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’ne geçerek burada düzenlenen resepsiyonda tebrikleri kabul etti. Resepsiyonun ardından İnönü Savaşları Bozüyük Şehitliği ziyaret edilerek şehitlerimiz için dualar edildi ve anıt mezarlara karanfil bırakıldı. Törenlerin sona ermesinin ardından protokol üyeleri, Garnizon Komutanlığı’nda askerlerin Zafer Bayramını kutlayarak askerlerle birlikte yemek yedi. Başkan Bakkalcıoğlu askerlere günün anısına atkı hediye ederkenGarnizon Komutanı Bkm. Yzb. Murat Günhan’da Başkan Bakkalcıoğlu’na plaket takdiminde bulundu. Programın sonunda ayrıca Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu’da Yzb. Günhan’a plaket takdiminde bulundu. Zaferin 97. yıl dönümü Bozüyük’te coşku ve sevinç ile kutlandı.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 14:23
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