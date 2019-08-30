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30 Ağustos Zafer Bayramı 97. yılında Azerbaycan’da coşkuyla kutlandı

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97.

30 Ağustos 2019 Cuma 10:34
30 Ağustos Zafer Bayramı 97. yılında Azerbaycan’da coşkuyla kutlandı

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıl dönümü Türk Şehitliği’nde düzenlenen törenle kutlandı.


Türk Şehitliği’nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı törenine Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Türk Silahlı Kuvvetler Ataşesi Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Türk iş adamları, müşavirler ve Büyükelçilik personeli katıldı. Tören, Türk Şehitliği Anıtı’na çelenk bırakıldıktan sonra iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı. Anı defterini imzaladıktan sonra bir konuşma yapan Büyükelçi Erkan Özoral, “Aziz şehitler, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Türk milletinin 30 Ağustos 1922 tarihinde dahi komutan, büyük önder Atatürk’ün liderliğindeki büyük şahlanışının 97. yıl dönümünü bugün büyük bir gururla kutluyoruz. Bu bayramı bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı’nın değerli komutanları olmak üzere vatan uğrunda hayatını kaybeden aziz şehitlerimizin hatıraları önünde bugün bir kere daha saygıyla eğiliyoruz. Ruhları şad olsun” dedi.


Konuşmanın ardından şehit kabirlerine karanfiller bırakıldı. Kutlama töreni Mehter Marşı çalındıktan sonra sona erdi.


Daha sonra Azerbaycan Şehitliği de ziyaret edilerek, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 10:34
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